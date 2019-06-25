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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Evden çıkan 2 metrelik yılana tazyikli su ve kürekle müdahale

Evden çıkan 2 metrelik yılana tazyikli su ve kürekle müdahale

evden çıkan yılan

Cep Telefonu 

-yılana suyla müdahale
-panik
-yılana kürekle müdahale edilmesi
-yılanın kaybolması
--Yılanların dansı

( ANTALYA )- Yılana önce tazyikli su sonra kürekle müdahale ettiler-Kaş'ta yol kenarında yılanların dansı görüntülendi ANTALYA

- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de sıcak sebebiyle eve giren ve yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. İçerde yılan olduğunu fark eden ev sahipleri , evin içinden avluya hızla kaçmaya çalışan yılana önce tazyikli suyla sonra kürekle müdahale etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Evden çıkmayı başaran yılanın akıbeti belirlenemedi. Diğer taraftan Kaş ilçesinde yol kenarında iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Kaş’ın Çavdır Mahallesi’nde traktörüyle seyir halindeki Ali Kuptan, yol kenarında hareket halinde iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenmiş yılanlar dans edercesine hareket etti. Kuptan hemen cep telefonuna sarılıp, iki yılanın dansını cep telefonuna kaydetti.
İlk defa dans eden yılanlar gördüğünü söyleyen Kuptan, “Yol kenarında önce ne olduğunu anlayamadım. Yaklaşınca iki yılanın birbirine kenetlenmiş şekilde ve dans ettiğini gördüm. Yılanlar dakikalarca dans etti. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olduğunu öğrendim. Onlara zarar vermeden oradan ayrıldım.” diye konuştu.

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