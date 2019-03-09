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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ev ev dolaşıp kitap sevgisi aşılıyorlar - HAKKARİ

Ev ev dolaşıp kitap sevgisi aşılıyorlar - HAKKARİ

- Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin bir eve gitmesinden detay - Ev Halkıyla öğretmen ve öğrencilerin kitap okuması - Okul Müdürü Kenan Canan'ın röportajı - Ev Hanımı Leyla Derinsu'nun röportajı - Öğrencilerden Rüveyda Fırat'ın röportajı - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, her hafta misafir oldukları bir aileyle kitap okuyor - Okul müdürü Kenan Canan: - "Kitap okumanın topluma faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hane halkından da olumlu tepkiler alıyoruz. Şu ana kadar dokuz hanede bunu gerçekleştirdik" - Ev hanımı Leyla Derinsu: - "Daha önce böyle bir etkinlik yoktu. Bize çok faydalı oldu. Kendimizi geliştiriyoruz" - Öğrenci Ruveyda Fırat: - "Daha önce ailemden kimse kitap okumuyordu. Bu etkinlik sayesinde onlar da okumaya başladı.
Bizler de hevesleniyoruz ve ufkumuz genişliyor"HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, ev ev dolaşıp düzenledikleri okuma etkinlikleriyle kitap sevgisi aşılıyor.İlçeye 45 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, öğrenci ve velilerine kitap sevgisi aşılamak için yaklaşık iki ay önce çalışma başlattı.Öğretmenler her hafta misafir oldukları bir aile ile yaklaşık bir saat kitap okuyor ve okumanın faydalarını anlatıyor.Okuma yazma bilmeyen yaşlılar için de sesli okuma gerçekleştiriliyor.Eğitim yılı sonuna kadar sürdürülmesi planlanan etkinliğe 3 öğretmen katılıyor. - "Aileler seviniyorlar, mutlu oluyorlar"Okul Müdürü Kenan Canan, AA muhabirine, ailelerle hem sohbet ettiklerini hem de birlikte kitap okuduklarını söyledi.

Ardından aile üyeleri ile okudukları kitap üzerine tartıştıklarını belirten Canan, "Kitap okumanın topluma faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hane halkından da olumlu tepkiler alıyoruz. Şu ana kadar dokuz hanede bunu gerçekleştirdik. Özellikle gençleri kitap okumaya yönlendirmek, bu alışkanlığı beldenin geneline yaymak istiyoruz." dedi.
Canan, bir odada topladıkları okuma yazma bilmeyenlere de öğrencilerin sesli kitap okuduğunu anlattı.Ailelerin kitap okuma etkinliğine ilk başta şaşırdıklarını daha sonra olumlu tepki verdiklerini ifade eden Canan, "Aileler seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Çünkü kitaptan kimseye zarar gelmez. Önceden kitaptan uzak olan öğrencilerimizin elinden şimdi kitap düşmüyor." diye konuştu.
- "Çok faydalı oldu, kendimizi geliştiriyoruz"Ev hanımı Leyla Derinsu ise evde düzenlenen okuma etkinliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Okumanın sadece okul ve kütüphane ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Derinsu, "Daha önce böyle bir etkinlik yoktu. Bize çok faydalı oldu. Kendimizi geliştiriyoruz. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Ruveyda Fırat ise Kütüphane Kulübü öğrencileri olarak ailelerle kitap okuduklarını anlatarak, "Daha önce ailemden kimse kitap okumuyordu. Bu etkinlik sayesinde onlar da okumaya başladı.
Bizler de hevesleniyoruz ve ufkumuz genişliyor." ifadelerini kullandı.

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