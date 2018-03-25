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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Eşler 'Artık çekilmez oldun' diyerek yarıştı - KAYSERİ Haberi

Eşler 'Artık çekilmez oldun' diyerek yarıştı - KAYSERİ Haberi

Eşler "Artık çekilmez oldun" diyerek yarıştı - KAYSERİ - Kayak yapan çiftlerden detaylar - Kayak yapan çiftlerle röportajEşler "Artık çekilmez oldun" diyerek yarıştı - Kayseri 'de 18 çift "Artık çekilmez oldun" sloganıyla düzenlenen kızak yarışmasında mücadele ettiKAYSERİ (AA) - Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla düzenlenen Eşler Arası Kızak Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmaya 18 çift katılırken erkekler, eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar çekti. Çiftler buradan birlikte aşağı kayarak hedefe en kısa sürede varmak için mücadele etti.Etkinliğe katılan, 10 senelik evli Burçin Daşdemir, yarışma öncesi zayıflamak için bir hafta yediklerine dikkat ettiğini söyledi.

Yarışmacı Özlem Serdaroğlu da "Benim için kolaydı ama eşim için zor bir yarışma oldu. Eşim çok yoruldu. Birbirimizi çekmek güzel bir duyguydu." dedi.
24 yıllık evli olan ve ilk defa bu tür bir etkinliğe katıldıklarını belirten Ahmet Yılmaz da "Önemli olan yarışmaktı. Harika bir duyguydu. 25 yıldan beri birbirimizi çekiyoruz. Bu sefer zor çektik." ifadelerini kullandı.Eleme etaplarının ardından finale kalan çiftlere çeşitli ödüller verildi.

Yarış 

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