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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eskişehir’de kar bir başka güzel

Eskişehir’de kar bir başka güzel

Karda selfie çekerken vatandaşların görüntüleri

( ESKİŞEHİR )- Kar yağışı altında selfie keyfi- Eskişehirliler yoğun kar yağışında resmen ‘selfie saati’ yaşadı ESKİŞEHİR

Ölümsüz Yağan Kar Yağışı 


- Eskişehir’de dün geceden belli aralığıyla yağan kar, öğlen saatlerinde bir anda yoğunlaşınca bazı vatandaşlar sığınabilecek yer aradı, bazıları ise karla resmen selfie keyfi yaşadı.Eskişehir'de kar yağışı, adeta şehrin üstünde beyaz bir örtü oluşturdu. Kentte yağan kar, öğle saatlerinde aniden kuvvetli rüzgârla birlikte yoğunlaşınca kar yağışının tadını çıkaranlar olduğu gibi kaçmaya çalışanlar da dikkatleri çekti. Karla birlikte Eskişehir’de ortaya muhteşem manzaralar da çıktı. Vatandaşlar o manzarayı kaçırmamak için akılı telefonlarına sarılıp bol bol video, fotoğraf selfie çekti. Şehir merkezi, Köprübaşı, İsmet İnönü caddesi, Çarşı bölgelerinde de yoğunlaşan kar yağışını görenler, bu güzel anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.
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