Eskimo usulü balık avına fotoğrafçılar ilgi gösterdi

-Fotoğrafçıların balık avı yapanları fotoğraflaması

-Fotoğrafçılardan Mustafa Kepenek’in konuşması

-Balık avından detay görüntüler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzeyi tamamen donan Nazik Gölü’nde balıkçılar tarafından eskimo usulü yapılan balık avı, fotoğrafçılardan büyük ilgi görüyor. Her gün kilometrelerce buzlu göl yüzeyindeki yolu kat eden balıkçılar, 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nde kırdıkları buzlar sonucu oluşturdukları gözeneklerden ağlarını çekerek avladıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor. Balıkçılar, soğuk ve kara aldırış etmeden donan göl üzerinde buz kırıp açtıkları gözeneklerden ağlarını gölün soğuk sularından çıkarırken, fotoğrafçılar ise ağlarla çıkan sazan balıklarını ve balıkçıların zor anlarını objektiflerine yansıtmaya çalışıyor. Donan Nazik Gölü’nde balıkçılar tarafından eskimo usulü yapılan balık avını fotoğraflamak için tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yürüyen doğa fotoğrafçılarından Mustafa Kepenek, “Bugün Ahlat’ın Nazik Gölü’ne geldik. Göl donmuş bir şekilde, üzeri 30-40 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Köylüler burada buzları kırıp avladıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyorlar. Bende bu görüntüleri fotoğraflamak ve arşivime katmak için buraya geldim. İlk defa donan bir gölün üzerine geldim. Gerçekten bu görüntüleri çok merak ediyordum. Yaklaşık 3-4 kilometre yürüdük. Güzel görüntüler yakaladığımı düşünüyorum” dedi.





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