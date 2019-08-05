Eski milletvekili Gündoğan, son yolculuğuna uğurlandı - TUNCELİ Haberi
- Tunceli Cemevi'nden görüntü - Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in aileye taziyede bulunması - Cenazenin taşınması - Cenazeden görüntüler - Cenazeye katılanların görüntüsü - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin Vali Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından omuzda taşınmasıEski milletvekili Gündoğan, son yolculuğuna uğurlandı - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden eski Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan'ın cenazesi, memleketi Tunceli 'de defnedildiTUNCELİ (AA) - İstanbul'da vefat eden eski Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan'ın cenazesi, memleketi Tunceli 'de toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Gündoğan için Tunceli Cemevi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene, Vali Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, bazı ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Gündoğan için cenaze namazı kılındı.Gündoğan'ın tabutu, Sonel ve Erol tarafından omuzda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.Bekir Gündoğan'ın cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Kopuzlar köyü mezarlığında defnedildi. Tunceli 'de 1948 yılında doğan, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu mezunu, evli ve 2 çocuk babası Gündoğan, 21. dönem Tunceli milletvekilliği yapmıştı.
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