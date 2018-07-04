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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini 7 bin kilometre uzakta buldu - ÇANAKKALE İzle

Eşini 7 bin kilometre uzakta buldu - ÇANAKKALE İzle

- Düğünden detaylar - Onur Coşkun ile röportajEşini 7 bin kilometre uzakta buldu - Arkadaşının tatil tecrübesinden etkilenip gittiği Tayland'da aşık olduğu ve bir süre görüştüğü kız arkadaşı ile evlenen Bigalı Onur Coşkun, memleketinde de Türk geleneklerine göre düğün yaptı - Damat Onur Coşkun: - "10 Kasım 2017'de resmi nikahımızı Tayland'da kıydık. 12 Kasım itibarıyla geleneksel tören Tayland'da yapıldı. Ailesinin tek çocuğu ve ailesini bırakıp 7 bin kilometre uzakta benimle evlendi. Çok mutluyuz" - Taylandlı gelin Laphassarin Lilly Roopsom: - "Benim bir gün evlenip Türkiye'ye geleceğim hiç aklıma gelmezdi ama çok mutlu günler yaşıyorum"ÇANAKKALE (AA) - SERTEN AKKAYA - İstanbul'da global bir reklam ajansında çalışan Bigalı 38 yaşındaki Onur Coşkun, eşini "kuş uçuşu" yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıktaki Tayland'da buldu.Arkadaşının tatil tecrübesinden etkilenip gittiği Tayland'da aşık olduğu ve bir süre görüştüğü 34 yaşındaki finansçı Laphassarin Lilly Roopsom (34) ile evlenen Coşkun, memleketi Çanakkale 'nin Biga ilçesinde Türk geleneklerine göre düğün yaptı.Taylandlı gelinin ailesinin de katıldığı ilçedeki düğün, renkli görüntülere sahne oldu.Onur Coşkun, AA muhabire yaptığı açıklamada, Tayland'da ailesiyle tatil yapan çok sevdiği bir arkadaşının anlattıklarından etkilendiğini, bunun üzerine bu ülkedeki bir tatil programını tercih ettiğini söyledi.

"Aşkı Tayland'da buldum" diyen Coşkun, ilk kez gittiği bu ülkede Laphassarin Lilly Roopsom ile tanıştığını ve ilk görüşte aşık olduğunu belirtti.
Bu ülkenin kültürünün ilgisini çektiğini, Taylandlıların çok hoşgörülü insanlar olduklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:"Laphassarin ile bir arkadaş ortamında tanıştım. Ben çok etkilendim ama o bana ilk önce pek pas vermedi. Türkiye'ye geldim ama o hep aklımdaydı. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazışmaya başladık. Ailemi gördü, derken görüntülü görüşmeye başladık. Uzun bir süre sonra Tayland'a tekrar gittim. Havaalanında beni o karşıladı. Ailesiyle tanıştık. Sonra o Biga'ya geldi. Ben gittim. Gel gitler başladı ve finali gördük. 10 Kasım 2017'de resmi nikahımızı Tayland'da kıydık. 12 Kasım itibarıyla geleneksel tören Tayland'da yapıldı. Ailesinin tek çocuğu ve ailesini bırakıp 7 bin kilometre uzakta benimle evlendi. Çok mutluyuz."Tayland'da bir şirkette finans görevlisi olarak çalışan gelin Laphassarin Lilly Roopsom ise Biga'yı ve Bigalıları çok sevdiğini söyledi.

Roopsom, eşini çok sevdiğini dile getirerek, "Benim bir gün evlenip Türkiye'ye geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama çok mutlu günler yaşıyorum. Eşimi çok seviyorum. İyi ki Onur Tayland'a gelmiş ve biz tanışmışız." ifadelerini kullandı.İstanbul'da yaşamlarını sürdürmeye karar veren çift, yaz aylarını ise Biga'da geçirecek.

Sosyal Medya Kız Arkadaş Muhabir Akkale Resmi Nikah 

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