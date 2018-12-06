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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eşinden kalan otomobile gözü gibi bakıyor - ORDU Haberi

Eşinden kalan otomobile gözü gibi bakıyor - ORDU Haberi

- Eşinden kalan otomobile gözü gibi bakıyor - Klasik araçtan detaylar - Klasik aracın temizlenmesinden detaylar - 79 yaşındaki Ayşe Özgülçin'in açıklaması Eşinden kalan otomobile gözü gibi bakıyor - Ordu 'da yaşayan 79 yaşındaki Ayşe Özgülçin, eşinden miras kalan 1957 model klasik otomobili, evinin altındaki dükkanda gözü gibi koruyor - 79 yaşındaki Özgülçin: - "Eşimden miras kalan bu araca gözüm gibi bakıyorum. Her gün tozunu alıyorum. Fırsat buldukça içerisine oturup eski günlerimizi hatırlıyorum"ORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Ayşe Özgülçin, eşinden miras kalan 1957 model otomobile adeta gözü gibi bakıyor.İstanbul'da satın aldığı 1957 model Dodge Kingsway marka otomobilini bir dönem taksi olarak kullanan Ali Bülent Özgülçin, yaklaşık 35 yıl önce memleketi Ordu 'ya dönerek Karşıyaka Mahallesi'ne yerleşti.Klasik aracını evinin altındaki dükkana koyan Özgülçin, işlerinde de kullandığı otomobiliyle yakından ilgilendi.Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık bir yıl önce vefat eden Özgülçin'in otomobili, eşi Ayşe Özgülçin'e miras kaldı.Eşinin hatırası otomobille yakından ilgilenen Ayşe Özgülçin, örtüyle korumaya çalıştığı, fırsat buldukça tozunu aldığı aracın içinde zaman zaman oturarak eski günleri yad ediyor. - "Halen çalışır vaziyette"Ayşe Özgülçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki aracın kendisinde çok büyük hatırası olduğunu söyledi.

Otomobille Türkiye'nin birçok yerini gezdiklerini anlatan Özgülçin, "Otomobil evimin altındaki dükkanda duruyor. Halen çalışır vaziyette ve bütün bakımları yapılıyor, vergileri de ödeniyor. Ben de eşimden miras kalan bu araca gözüm gibi bakıyorum. Her gün tozunu alıyorum. Fırsat buldukça içerisine oturup eski günlerimizi hatırlıyorum." diye konuştu.
Özgülçin, klasik araca çok talipli olduğunu ancak çocuklarının aracın satılmasına karşı olduğunu belirterek, kendisinin de klasik otomobili çocuklarına miras bırakacağını ifade etti.
Klasik araca çok büyük ilgi olduğuna dikkati çeken Özgülçin, "Meraklı vatandaşlar gelerek aracı yakından görmek istiyor. Ben de kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.
Ayşe Özgülçin, aracı koruyabilmek için aracın bulunduğu dükkanı kiralamadığını da sözlerine ekledi.

Hastalık Akalan Klasik Otomobil Bulduk Irak 

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