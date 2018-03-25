Esin kaynağı 'çocuk zihni' tiyatro - İZMİR İzle

Esin kaynağı "çocuk zihni" tiyatro - İZMİR - Obje tiyatrosundan görüntüler - İzleyen çocuklardan detay - Truks Tiyatro Topluluğunun Sanat Yönetmeni Henriche Sitchin ile röportaj - Truks Tiyatro Topluluğu oyuncusu Gabriel Sitchin ile röportaj - Brezilyalı kukla tiyatrosu topluluğu Truks'un üyeleri, çocukların eşyaları anlamlandırmasından esinlenerek sahnelediği obje tiyatrosunda, çaydanlık, havlu, tabak ve bardaktan yaptığı hayvan figürleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor - Truks'un Sanat Yönetmeni Sitchin:"Bu tekniği çocuklardan öğrendim. Çocuk gibi düşünmeye çalışıyorum, böyle yaparsam nesneleri anlamlandırma biçimimi değiştirebilirim. Bir şey alın ve anlamını değiştirin. Bu şeyi bir timsaha da dönüştürebilirim. Bunun anlamı zihnimde"İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - Brezilyalı kukla tiyatrosu topluluğu Truks'un günlük hayatta kullanılan sıradan eşyaları alışılmışın dışında eğlenceli hayvanlara dönüştürerek sunduğu gösteri, izleyenleri keyif verici zihinsel bir yolculuğa çıkarıyor. Çaydanlık ve havludan tavuk, salata tabağı ve kaşıktan kaplumbağa, süzgeçten kedi, leğen, bidon ve duş başlığından fil gibi hayvanları objelerle canlandıran topluluğun gösterisi renkli görüntülere sahne oluyor.Davet edildikleri 12'nci İzmir Uluslararası Kukla Günleri'ne katılan topluluk, "Sihirli Hayvanat Bahçesi" adlı gösterisini sahneledi. Hayvanat bahçesine pikniğe giden iki arkadaşın, hayvanat bahçesinin o gün kapalı olması üzerine yaşadıklarını konu alan oyunda, iki arkadaş, yanlarında getirdikleri malzemeleri kullanarak, hayal güçleriyle kendi hayvanat bahçelerini oluşturuyor.Çaydanlık, havlu, tabaklar ve bardaklardan yapılan hayvanlarla sunulan ilginç gösteri, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. - "Tekniği çocuklardan öğrendim"Truks Tiyatro Topluluğu Sanat Yönetmeni 51 yaşındaki Henriche Sitchin, 33 yıldır kukla sanatıyla uğraştığını, ülkesinin yanı sıra pek çok ülkede bugüne kadar 7 binden fazla oyun sergilediğini, yaklaşık 15 senedir sanat hayatında yeni bir alan olan obje tiyatroculuğu yaptığını söyledi.
Obje tiyatroculuğuna başlama hikayelerinin oldukça ilginç olduğunu belirten Sitchin, 15 yıl önce Brezilya'da bir kreşte kuklalarıyla gösteri yaparken çocuklardan birisinin timsah kuklası istediğini, çantasında olmadığı için timsah kuklasını gösteremediğini, bunun üzerine öğretmen masasındaki tel zımbayı alarak "İşte timsah burada" demesi üzerine, klasik kuklalarını bir kenara bırakıp objelerden kukla yapmaya karar verdiğini anlattı.Henriche Sitchin, çocukların sanat hayatı boyunca kendisine pek çok şey öğrettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bu tekniği çocuklardan öğrendim. Çocuk gibi düşünmeye çalışıyorum, böyle yaparsam nesneleri anlamlandırma biçimimi değiştirebilirim. Bir şey alın ve anlamını değiştirin, bu şeyi bir timsaha da dönüştürebilirim, bunun anlamı zihnimde. Çocuklar bunu hep yapar. Mutfakta oyun oynarlar mesela ve etraflarındaki her şey başka anlamlara bürünür. Tıpkı şiirin her okuyanda farklı anlam uyandırması gibi. Biz de nesnelerle aynısını yapıyoruz. Biz oyunumuza başladığımızda çocuklar nesneyi görür ve ilk şöyle der; 'Bundan bizim evde de var'. Belki çok iyi yapılmış bir kukla değildir, basittir ama çocuğun evinde görebileceği bir şeydir ve güzeldir." - "Çocuklar hep aynı tepkiyi veriyor"Sitchin, dünyada benzer örneklerinin aksine sadece çocuklara yönelik obje tiyatrosu yaptıklarını dile getirerek, 2012'de Brezilya'da büyük bir obje tiyatroculuğu merkezi kurduklarını da aktardı.Çocukların gösteriyi çok beğenerek izlediğini gözlemlediğini dile getiren Henriche Sitchin, "İşin ilginci, tepkiler hep aynı. Yani Endonezya'da da Brezilya'da da yahut dünyanın herhangi bir bölgesinde çocuklar oyunun aynı yerinde gülüyor, aynı tepkileri veriyorlar. Bir yetişkin bile geldiğinde, 'Ben çocukken bununla oynamıştım.' diyor. Bütün bu geri dönüşleri almak bizi çok mutlu ediyor." dedi.