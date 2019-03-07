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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı' - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB Haberi

'Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı' - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB Haberi

"Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı" - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - İDLİB - Kamptaki yaşamdan detaylar - Kampta yaşayan dört çocuk annesi Um Muhammed'in yaşadığı çadırdan detaylar - Kampta yaşayan Um Muhammed ile röportaj - Kamptaki çocuklardan detaylarİDLİB (AA) - Esed rejiminin saldırılarında eşlerini kaybederek Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan kadınlar, çocuklarına bakabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AA muhabirine konuşan İdlib 'in Han Şeyhun ilçesinden dört çocuk annesi Um Muhammed, Esed rejiminin bombardımanında 5 yıl önce eşini, daha sonra da bir oğlunu kaybettiğini söyledi.

Um Muhammed, "Eşimin ve oğlumun vefat ettiği günler, hayatımın en zor dönemiydi. Sonrasında hayat daha da güçleşti." dedi.
Yardımlarla hayatına devam ettiğini anlatan Um Muhammed, "Yetim çocuk için hayat çok zordur. Kıt kanaat yaşıyoruz. Eşim ve oğlum vefat ettikten sonra benim için önemli gün, bayram kalmadı." şeklinde konuştu.
Son bombardımandan sonra kızı ve eşinin de kendileriyle aynı çadırda kalmaya başladığını belirten Um Muhammed, "Üst üste uyuyoruz. Bu güçlükler arasında önemli günler aklımıza dahi gelmiyor." dedi.
Um Muhammed, "Allah bu sıkıntının içerisinde sağ salim çıkmamızı nasip etsin. Çocuklarımı bana bağışlasın, yurdumuza yeniden dönelim inşallah." ifadelerini kullandı.

Muhabir İdlib Allah Kabil Saldırı 

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