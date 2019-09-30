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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı - MOGADİŞU

Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı - MOGADİŞU



: - İtalya barış gücü konvoyuna bomba yüklü araçla yapılan saldırıdan detaylar - Patlama sonrası oluşan enkaz - Parçalanmış araçlardan detaylarEş - Şebab Somali 'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdıMOGADİŞU (AA) - Somali 'de terör örgütü Eş - Şebab, ABD ve Avrupa askeri güçlerine yönelik iki ayrı intihar saldırısı düzenledi.
Aşağı Şabel bölgesi güvenlik yetkililerden Yusuf Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya 100 kilometre mesafede bulunan ABD üssünde eğitim amaçlı kullanılan Balidogle askeri havaalanına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Abdurrahman, olayda ölü ya da yaralı olmadığını, patlamadan sonra silah sesleri duyulduğunu kaydetti.
Öte yandan Mogadişu'da görev yapan İtalya barış gücü konvoyu da bomba yüklü başka bir araçla hedef alındı.Görgü tanıklarına göre olayda çok sayıda sivil yaralandı.Saldırıları terör örgütü Eş - Şebab üstlendi.

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