Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurumlular 'ecdada saygı' için yürüyecek - ERZURUM

Erzurumlular 'ecdada saygı' için yürüyecek - ERZURUM

Erzurum lular "ecdada saygı" için yürüyecek - ERZURUM - Erzurum Valiliği'nin ecdada saygı yürüyüşü için hazırlattığı video görseli Erzurum lular "ecdada saygı" için yürüyecek - Erzurum 'da, 142 yıl önce Osmanlı - Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nı anmak amacıyla, vatandaşların katılımıyla saygı yürüyüşü düzenlenecekERZURUM (AA) - Erzurum 'da, 142 yıl önce Osmanlı - Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nı anmak amacıyla 9 Kasım'da, vatandaşların katılımıyla saygı yürüyüşü organize edilecek.Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı, düşmanın, ellerinde balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü düzenlenecek.Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'na yapılacak yürüyüş öncesinde, tarihte olduğu gibi sabah ezanının ardından camilerden, "Ey Erzurum lular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapılacak.Ardından kentteki camilerin önünde toplanacak vatandaşlar, burada hazır bekletilen otobüslerle saat 06.30'da, Karskapı Şehitliği önüne taşınacak.Vatandaşlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla tabyalara yürüyüş gerçekleştirecek.

Sabah Ezanı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı