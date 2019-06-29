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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum'da atlı cirit heyecanı Haberi

Erzurum'da atlı cirit heyecanı Haberi

- Müsabakadan genel ve detay görüntü - Cem Cağatay'ın açıklaması - Genel ve detay görüntü - 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen atlı cirit müsabakalarında heyecanlı anlar yaşandı - Organizasyonun başhakemi Cem Cağatay:"Atlı cirit ata sporumuz ve bu ata sporumuzu federasyon olarak olabildiğince öne çıkarmaya çalışıyoruz"ERZURUM (AA) - Erzurum 'da 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları heyecanı devam ediyor. Erzurum Valiliği koordinesinde Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği müsabakaların ikinci haftasında, Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ile Haydarhan Atlı Spor Kulübü takımları karşılaştı.Çok sayıda vatandaşın da izlediği ve 90 dakika süren müsabakayı Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü kazandı.Organizasyonun başhakemi Cem Cağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakadan galip ayrılan takımın diğer illerdeki müsabaka birincileri ile mücadele edeceğini söyledi.

Karşılaşmaların çekişmeli geçtiğini dile getiren Çağatay, "Atlı cirit ata sporumuz ve bu ata sporumuzu federasyon olarak olabildiğince öne çıkarmaya çalışıyoruz. Cirit ve geleneksel sporlarımızın tanıtılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.Organizasyon, 7 Temmuz'da aynı sahadaki Yarımca Atlı Spor Kulübü ile Çayırtepe Atlı Spor Kulübü arasındaki karşılaşmayla sona erecek.

Dera Bild Muhabir 

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