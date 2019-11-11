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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu Haberi

Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu Haberi

- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması - Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması - Programa katılanlardan görüntü - Fidan dikim alanının genel görüntüsü - Vatandaş ve çocukların fidan dikiminden görüntüERZURUM (AA) - Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum 'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Lyon 

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