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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Erzincan Sütotu bitkisi antimikrobiyal özelliğe sahip' - ERZİNCAN İzle

'Erzincan Sütotu bitkisi antimikrobiyal özelliğe sahip' - ERZİNCAN İzle

" Erzincan Sütotu bitkisi antimikrobiyal özelliğe sahip" - ERZİNCAN - Erzincan Sütotu'nun yetiştiği Ekşisu sazlık alanın havadan görüntüleri - Sazlıktan ve göletteki kuşlar - Prof. Dr. Ali Kandemir'in alanda inceleme yapması - Prof. Dr. Ali Kandemir ile röportaj" Erzincan Sütotu bitkisi antimikrobiyal özelliğe sahip" - Bern Sözleşmesi ile korumaya alınan ve dünyada sadece Erzincan Ovası'nın doğusunda görülen " Erzincan Sütotu" bitkisinin, antimikrobiyal özelliği ile toprakta yetişmeyen dünyanın ender endemik bitki türleri arasında bulunduğu belirlendi - Prof. Dr. Ali Kandemir: - "Yaptığımız bilimsel çalışmalarda bitkinin üst düzey antimikrobiyal aktivite gösterdiğini gördük. Diğer bitkilerin hemen hemen hepsi toprak ve kaya gibi yetişme ortamına tutunarak yaşarken Erzincan Sütotu yörede Kova olarak bilinen bitkinin taban yaprakları arasında, ortamın toprağına temas etmeksizin yaşamını sürdürür" - "Söz konusu bitkinin ülkemiz açısından önemi 1979 yılında imzalanan Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi'ne göre Erzincan Sütotu, korunma altına alınması gereken bir bitki türüdür"ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Dünyada sadece Erzincan Ovası'nın doğusundaki tuzlu bataklıklarda görülen ve Bern Sözleşmesi ile korumaya alınan " Erzincan Sütotu" bitkisinin, antimikrobiyal (bakterilere karşı dirençli) özelliği ile toprakta yetişmeyen dünyanın ender endemik bitki türleri arasında bulunduğu tespit edildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan Sütotu (Sonchus Erzincan icus) bitkisinin, dünyanın ender bitki türleri arasında yer aldığını söyledi.

Erzincan Sütotu bitkisinin ilk defa 1957 yılında İskoç ve İngiliz bilim adamları tarafından toplandığını ve daha sonra yeni bir tür olduğunun farkına varılması üzerine bilim dünyasına bir yayınla kazandırıldığını ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:"2000'li yıllara kadar bütün aramalara rağmen bu bitkiye bir daha ulaşılamamış. 2000'li yıllarda gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında tarafımca bu bitki yeniden toplanmış ve daha sonra bu bitkinin dağılımları ve ne şekilde ürediği analiz edildi. Söz konusu bitkinin ülkemiz açısından önemi 1979 yılında imzalanan Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi'ne (Bern Sözleşmesi) göre Erzincan Sütotu, korunma altına alınması gereken bir bitki türüdür. Bu bitki türünü koruma zorunluluğumuz var." - Bitkinin yeni bir özelliği tespit edildi Erzincan Sütotu bitkisi ile ilgili birçok bilimsel çalışma yaptıklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:"Yaptığımız bilimsel çalışmalarda bitkinin üst düzey antimikrobiyal aktivite gösterdiğini gördük. Bu bitkiyi diğer endemik bitkilerden ayıran başka bir özellik daha var. Diğer bitkilerin hemen hemen hepsi toprak ve kaya gibi yetişme ortamına tutunarak yaşarken Erzincan Sütotu, yörede Kova (Juncus) olarak bilinen bitkinin taban yaprakları arasında ortamın toprağına temas etmeksizin yaşamını sürdürür. Diğer endemik türlerden böyle bir farklılığı var. Ekşisu sazlık alanda yapılan toprak analizinde pH düzeyinin yüksekliği nedeniyle birçok bitkinin yetişemeyeceği tespit edildi. Kova bitkisi bu ortamlara uyum sağlamış birkaç türden birisidir. Taban yapraklarının sık olduğu kısımlarda toprak pH’si Sütotu'nun yaşaması için uygun seviyeye düşmektedir. Ayrıca Kova bitkisinin çürümüş yaprak ve gövde kalıntıları Sütotu için gerekli organik maddeyi karşılarken sert batıcı sivri yapraklarıyla da onu otlatmaya karşı korumaktadır"Kandemir, ülkenin en nadir bitkilerinden Erzincan Sütotu bitkisinin korunmasına yönelik Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bir eylem planı hazırlığına başlandığını söyledi.

Eylem planının önemli olduğunu vurgulayan Kandemir, "Bu planda belirlenecek yol haritası dikkate alındığı taktirde dünyada sadece Erzincan Ovası'nda çok küçük bir alanda yayılış gösteren, ülkemize özgü bu nadir bitki türünü koruma altına almış oluruz. ifadesini kullandı.

Endemik Muhabir Bilim Adamları Yol Haritası Eylem Planı 

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