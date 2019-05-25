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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan'da baraj ve göletlerde bahar bereketi

Erzincan'da baraj ve göletlerde bahar bereketi

- Baraj ve göletlerden görüntü - Dolu su savaklarından suyun boşalması - DSİ 82. Şube Müdürü Hakan Bekar'ın açıklaması - Kentte bahar aylarında görülen yağışlar ve eriyen karlar sayesinde tüm baraj ve sulama göletlerinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da etkili yağışların ardından tüm baraj ve sulama göletlerinin yüzde yüz doluluk seviyesine ulaştığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 82. Şube Müdürü Hakan Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl su miktarı yönünden çok verimli ve bereketli bir döneme girildiğini söyledi.

Bekar, "Baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinde 2019 yılının ilk çeyreğinde rezervuar alanlarına yağan aşırı miktardaki karların nisan ve mayıs aylarındaki yağmurun etkisiyle erimesi neticesinde çok ciddi oranda rezervuar hacimlerimizde artış meydana gelmiştir." dedi.
Geçmiş yıllarda mayıs aylarının sonlarına doğru yüzde yüz doluluk seviyesine ulaşan Göyne Barajı'nın, bu yıl nisan ayının başında bu seviyeyi gördüğünü ve dolu savaktan su deşarj etmeye başladığını aktaran Bekar, önceki yıllarda yüzde 82 doluluk oranına sahip Tercan Barajı'nın ise yaklaşık bir aydır yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirtti.
Bekar, Tercan Çadırkaya Göleti'nin de doluluk oranının yüzde yüz olduğunu, tüm göletlerde olduğu gibi buralarda da dolu savaktan su akıtıldığını anlattı.Baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının artmasıyla çiftçilerin sulu tarım yapmasının önündeki tüm engellerin ortadan kalktığını dile getiren Bekar, şu bilgileri aktardı:"Kentte 48 bin 470 dekarlık tarım arazisini sulayacak Göyne Barajı, bu yıl geçmiş yıllarda da olduğu gibi su miktarıyla çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, sulamada herhangi bir su problemi yaşanmasının önüne geçecektir. Kar erimelerinin meydana getirdiği rezervuarlarımızdaki bu artış, derelerimizde de debi artışına sebep olmuştur. Başta Fırat Nehri'nin Karasu kolu olmak üzere tüm dere ve nehirlerimizde yan kollarında çok ciddi miktarda su artışı olmuştur. Geçen seneye göre bu aylarda yüzde doksan seviyesindeki su doluluk oranları bu sene yüzde yüz seviyesine ulaşmıştır."

Tarım Muhabir Doluluk Oranı Yağan Tarım Arazisi 

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