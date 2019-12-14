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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERZİNCAN

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERZİNCAN

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERZİNCAN - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek fotoğrafları incelemesi - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek'in fotoğraflar için oy kullanması - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek'in değerlendirmeleri Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden 1'er fotoğrafa oy verdi.AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çiçek, "haber" kategorisindeki tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafından yana kullandı."Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını seçen Abdullah Akın Çiçek, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa - Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.Fotoğrafların ciddi emeklerle çekildiğini ifade eden Çiçek, "Burada büyük bir emek olduğu her şekilde fark ediliyor. İnanılmaz güzel fotoğraflar vardı. Biz de bunların içerisinde tercih yapmakta zorlandık. Bu fotoğraflar içerisinde kendimce çekilmesindeki zorluk ve ifade ettiği anlam bakımından tercihimi yaptım. Fotoğraflarda emeği geçen tüm Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhabir Gori 

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