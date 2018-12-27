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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan beyaza büründü

Erzincan beyaza büründü

-Kar topu oynayan çocuklardan detay

Ölümsüz Kar Yığını Karla Mücadele Kardan Adam Kar Yağışı 

--Çocuklarla olan röportajdan detay
--araç üzerindeki kar yığınından detay
--Lambanın yansıttığı kardan detay
--Araçların kar üzerinde geçişinden detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezine lapa düşen kar, yaklaşık 15 santimetrelik kalınlığa ulaştı. Kısa sürede beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, Erzincan Belediyesine bağlı 25 karla mücadele aracı 300 personel ile trafiğin aksamaması amacıyla gece boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Beyaz örtüye, önceki yıllarda hasret kalan Erzincanlılar aileleri ile birlikte park ve bahçelere akın etti. Çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp kardan adam yapan Erzincanlılar doyasıya eğlendi. Çocukların yanı sıra büyükler de kartpostallık görüntülerin oluştuğu manzaraları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Erzincan Belediyesi ise yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı araçları ile yolları kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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