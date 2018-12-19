Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERZİNCAN

Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERZİNCAN

Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERZİNCAN - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması - Başsoy'un açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 5 fotoğraf için oy kullandıERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 5 fotoğraf seçti.Başsoy, oylamaya sunulan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Elif Öztürk'tün "Kahraman itfaiyeci" ile Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafını seçen Başsoy, Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Belediye Başkanı Başsoy, Anadolu Ajansının saygın ve tarafsız haber konusunda dünyada söz sahibi olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum, çok ilginç fotoğraflar buldum. Yaşam, Spor ve Haber kategorisinde kendimize göre beğendiğimiz enteresan

Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı