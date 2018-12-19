Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERZİNCAN
Erzincan Belediye Başkanı Başsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERZİNCAN - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması - Başsoy'un açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 5 fotoğraf için oy kullandıERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 5 fotoğraf seçti.Başsoy, oylamaya sunulan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Elif Öztürk'tün "Kahraman itfaiyeci" ile Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafını seçen Başsoy, Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Belediye Başkanı Başsoy, Anadolu Ajansının saygın ve tarafsız haber konusunda dünyada söz sahibi olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum, çok ilginç fotoğraflar buldum. Yaşam, Spor ve Haber kategorisinde kendimize göre beğendiğimiz enteresan