Erzincan 1939 depreminin yıl dönümünde tekrar 4.1 ile sallandı

--Sabah gerçekleştirilen tatbikattan detaylar



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- 27 Aralık 1939 depreminin 79’uncu yıl dönümünde Erzincan’da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Erzincan’ın İliç ilçesinde bugün saat 17.36 sularında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İliç ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedilirken, can yada mal kaybı yaşanmadı. İlçede meydana gelen depremin, 27 Aralık 1939 yılında Erzincan’da 7.9 şiddetinde meydana gelen ve 32 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaşandığını güne denk gelmesi Erzincanlılara korku saldı. Öte yandan bugün 27 Aralık 1939 depreminin 79’uncu yıldönümü dolayısıyla Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yaklaşık 300 kişilik bir ekiple saha tatbikatı gerçekleştirilmişti. Oluşturulan saha tatbikatında ise AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince senaryo gereği yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralıları bulması, araçta sıkışın bir vatandaşın kurtarılması, yangına müdahale edilmesine yönelik çalışmalarının provası yapıldı. Polis ve jandarma başta olmak üzere 20 ilgili kurumun görev aldığı tatbikat gerçeği aratmamıştı.

