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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzican'da kar yağışı sonrası 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzican'da kar yağışı sonrası 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan İl Özel İdare ekiplerinin kar küreme çalışmasından detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Kar Temizleme Köy Yolları Karla Mücadele Elektrik Kesintisi Kar Yağışı 


- Erzincan çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle Erzincan'daki 283 köye ulaşım sağlanamadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar esareti nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı 13 köyde sıklıkla elektrik kesintisi yaşandı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 karla mücadele ekibi köy yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beraberindeki elektrik arıza ekipleride ulaşabildikleri köylerde onarım çalışmalarını sürdürdüler. (AA-AA)
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