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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Ersoy: '(Turizm Geliştirme Fonu) Yaz sezonu başlamadan önce hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz' - İSTANBUL

Ersoy: '(Turizm Geliştirme Fonu) Yaz sezonu başlamadan önce hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz' - İSTANBUL

Ersoy: "(Turizm Geliştirme Fonu) Yaz sezonu başlamadan önce hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen “Turizm Dünyası Kadıköy’de Buluşuyor” etkinliğine katıldı.

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