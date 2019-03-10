Ersoy: '(Turizm Geliştirme Fonu) Yaz sezonu başlamadan önce hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz' - İSTANBUL
Ersoy: "(Turizm Geliştirme Fonu) Yaz sezonu başlamadan önce hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen “Turizm Dünyası Kadıköy’de Buluşuyor” etkinliğine katıldı.
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