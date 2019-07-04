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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erol Evgin'den 50. yıl konseri - İSTANBUL İzle

Erol Evgin'den 50. yıl konseri - İSTANBUL İzle

- Erol Evgin'den 50. yıl konseri - Konserden detay görüntülerErol Evgin'den 50. yıl konseri - Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşan Erol Evgin, şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve mizah katarak hazırladığı bir gösteri sunduİSTANBUL (AA) - Sanatçı Erol Evgin, Kerki - Solfej tarafından düzenlenen Harbiye Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı.Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Evgin, bu yıl 50. sanat yılı olduğuna dikkati çekerek, "1970'li yıllarda bile bu sahnede konsere çıkardım hatırlıyorum. Sayı söyleyemem ama herhalde bu 50 yıl içinde yalnız Harbiye değil, binlerce konser vermişimdir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı."Altın Düetler" ismiyle yeni çıkan albümünde Türkiye'nin çok değerli 12 kadın sanatçısıyla düet yaptığını ifade eden Evgin, albümde Ajda Pekkan, Atiye, Ceylan Ertem, Demet Sağıroğlu, Deniz Seki, Farah Zeynep Abdullah, Funda Arar, Kalben, Nil Karaibrahimgil, Şebnem Keskin, Zara ve Ziynet Sali'nin yer aldığını dile getirdi. - "Üç yıldır üzerine çalıştığım bir proje"Evgin, yaklaşık 3 yıldır bu proje üzerinde çalıştığını dile getirerek, "Tabii sanatçılarımızın kendi programları var, hepsiyle aynı anda bir araya gelmek çok mümkün olmadı. Bir buçuk yıl stüdyo işi sürdü ve sonunda geçen hafta çıktı. Çok güzel bir albüm oldu." şeklinde konuştu.
Her zaman yeniliklerden yana olduğunu vurgulayan Evgin, "Gençler her zaman çok farklı, çok iyi, çok yenilikçi işler yapıyorlar. Gençleri çok seviyorum, yaptıkları müzikleri de fırsat buldukça dinlemeye çalışıyorum. Müzikte her şey çok daha iyiye gidiyor diye düşünüyorum. Gençler pop müziğin klasikleşmiş şarkılarını da çok seviyorlar." dedi.
- 50. yıla özel repertuvarHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde usta sanatçı, şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve mizah katarak hazırladığı bir gösteri sundu.Konserde sanatçıya özel orkestrası eşlik ederken, Evgin aralarında "Söyle Canım", "Sevdim Bir Genç Kadını", "Bizim Tango", "İşte Öyle Bir Şey", "Delilah", "Yıldızların Altında", "Manastır", "Son Mektup"un da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.Evgin "Manastır", "Sevdim Bir Genç Kadını" ve "Delilah" adlı parçaları seslendirdiği sırada Cem Çelik, Berfu Elmas, Olcay Tunçeli, Maie Ito ile Melike Koper tango yaptı.

Katar Sanat Yılı Bulduk Basın Mensupları 

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