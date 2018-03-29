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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri - BURSA Video

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri - BURSA Video

- Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun konserinden görüntüler Bursa 'da Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriBURSA (AA) - Türk Halk Müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Uludağ Üniversitesi Akut Öğrenci Topluluğunun " Bursa 'dan Anadolu'ya Kitap Köprüsü Kampanyası" kapsamında Bursa 'da konser verdi.Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursa lı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.Gecede sanatçılar, "Şaha Giderim", "Ömür Dediğin" ve "Karşıda Görünen Hey Dost" gibi eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.Düo formatında gerçekleşen konser sanatseverlerin beğenisini kazandı. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun performansı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

Forma Kışla 

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