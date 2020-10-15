Ergene’deki koku kirliliğine cep telefonlu takip

-Belediye başkanı ile röportaj

-uygulamanın kullanımından görüntüler

-Detay görüntüler

-ÇORLU DERESİ ARŞİV



( TEKİRDAĞ )- Çorlu Deresi ve Ergene Havzasındaki kötü kokular kontrol altına alınacak- Ergene havzasındaki kötü kokular mobil uygulama ile mercek altına alınacak- Koku problemine karşı üniversite - belediye el ele verdi uygulama geliştirdi TEKİRDAĞ



- Temizlenebilmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde verdiği talimatla Şafak Harekatı başlatılan ve Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile Avrupa’nın en büyü çevre projesinin hayata geçirildiği Ergene Havzası’nda Vatandaşların en çok şikayet ettiği koku problemi ile ilgili de adım atıldı Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi işbirliği ile hayata geçirilen projede KODER adı verilen ve vatandaşların çevrelerinde hissettikleri kokuları derecelendirmek için cep telefonlarından kullanabilecekleri koku derecelendirme uygulaması geliştirilerek kullanıma sunuldu. Proje ile cep telefonlarına uygulamayı indirecek olan vatandaşlar başta Çorlu Deresi ve çevresi olmak üzere sanayi tesislerinin bulunduğu alanlarda ve şehrin her bölgesinde hissettikleri kötü kokuları türünü ve derecesi ile birlikte üniversite, belediye ve ilgili kurumlara anında bildirebilecek. KODER uygulamasının kullanımı ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların kötü koku hissetmeleri halinde konum ve koku türüne ilişkin bilgileri, kokunun yoğunluğunu anında ilgili birimlere iletebileceğini sorunun belediye hizmetiyle giderilebilecek bir konu olması durumunda hemen müdahale edileceğini, belediyenin yetki ve sorumluluk alanı dışında kalan durumlarında ilgili kurumlara iletileceğini söyledi.



Başkan Sarıkurt, projenin ve programın önemli bir özelliğinin de üniversitenin şehir hayatına katkısının sağlanması ve şehirde oluşan sorunlara karşı duyarsız kalmaması olduğunu belirtti.

Projenin nasıl çalışacağı ve neden geliştirildiği ile ilgili olarak bilgiler veren NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de her bir vatandaşın kötü ya da iyi kokuların tespitinde program sayesinde kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.

Dekan Tecer kötü kokunun hava kirliliğinden kaynaklandığını kötü kokunun da bir çevre kirliliği olduğunu ifade ederek bu kirliliklerin tespiti ve çözümü noktasında program geliştirdiklerini Çorlu ile başlayan programı Ergene Havzasının tamamına ardından da talep edilmesi durumunda Türkiye’nin diğer illerinde de yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

(SŞ-



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