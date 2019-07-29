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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erdek'te denizden çıkanlar şoke etti İzle

Erdek'te denizden çıkanlar şoke etti İzle

-Dalgıçların denizden çıkardığı malzemeler

Farkındalık Yangın Tüpü 

--Vatandaşların denizde yapılan çalışmayı izlemesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde deniz temizliği yapıldı. Dalgıçların denizden çıkardığı malzemeler vatandaşları şaşırttı. Erdek Belediyesi, Bandırma Kulübü ve Erdekspor Dalış Kulübü organizasyonunda, Erdek limanında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2 saat kadar devam eden etkinlikte, dalgıçlarca denizden çıkarılan atıklar vatandaşları şoke etti. Erdekspor Dalış Kulübü’ne mensup 8 dalgıcın yer aldığı deniz dibi temizliği, Erdek çay bahçeleri önündeki limanda gerçekleştirildi.
Dalgıçlar denizden araç lastiği, cam şişeler, sandalye, yangın tüpü, tabak, bıçak gibi bir römorku dolduracak kadar atık çıkarırken, Eczacı Erdoğan Çıkrıkçı, sualtı temizliği çalışmasında ciddi bir kirlilikle karşılaştıklarını söyledi.

Amaçlarının kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ancak bu sırada ciddi bir temizlik de yapıldığını ifade eden Çıkrıkçı, “Deniz dibinden çıkarılan yangın tüpü bizleri çok şaşırttı. Yine çok sayıda bıçak, kaşık, tabak, pet şişe, araç lastiği ve sandalye çıkardık. Bizler, temiz ve insana saygılı bir kentte yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız ortam ve denizlerimizi temiz tutmalıyız” dedi.
Siyasi ve STK’ların da destek verdiği etkinlik süresince, dalgıçların çalışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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