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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erbilli Türkmen'in ömürlük müzik arşivi - ERBİL

Erbilli Türkmen'in ömürlük müzik arşivi - ERBİL

- Müzik arşivi evinden detaylar - Ses kayıt cihazlarından detay görüntüler - Kasetleri arşivleyen Emcet Esad Mecid ile röportajERBİL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak'ta onlarca yıldır Türkmenler başta olmak üzere birçok ses sanatçısının eserlerini toplayan Emcet Esad Mecid, ömür verdiği müzik arşivini gözü gibi korumaya devam ediyor.Irak'ın Erbil Türkmenlerinden Mecid, küçük yaşlarda başlayan müzik ve arşivcilik tutkusunu AA muhabirine anlattı.Mecid, stüdyo ve müzik işine 1952 yılında, henüz 8 yaşındayken dayısının yanında başladığını, o günden bu yana yaklaşık 66 yıldır muazzam bir arşiv oluşturduğunu söyledi.

Dayısının yanında 24 yıl çalıştıktan sonra 1976'da "Nas" adında kendi stüdyosunu kurduğunu aktaran Mecid, Erbil , Musul ve Bağdat'tan birçok şarkıcının bu stüdyodan kaset çıkardığını dile getirdi.Kasetlerden önce iyi bir plak koleksiyonu olduğunu belirten Mecid, " Erbil 'e ilk defa Bağdat'tan 1970'te kaset geldi. Tüm plak arşivimi kasetlere dönüştürdüm. Şu anda hem plak hem de kaset arşivim ilk günkü gibi duruyor. Şimdi de CD ile hard disklerde farklı yerlerde muhafaza ediyorum. Bazı ses sanatçılarının arşivleri kasetlerde olduğu gibi duruyor. Onları CD veya dijital ortama dönüştürecek vaktim olmadı." diye konuştu.

Ses Sanatçısı Muhabir Şarkıcı 

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