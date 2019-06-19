Erbaş: “Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur’anla besleyecekler” - ANKARA Haberi

- Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı programa katılan çocuklar ve ailelerinden görüntüler - Detaylar - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın programa gelişi - Slayt gösterimi - Görme engelli bir çocuğun Kur’an - ı Kerim okumasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.
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