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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erbaş: “Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur’anla besleyecekler” - ANKARA

Erbaş: “Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur’anla besleyecekler” - ANKARA

- Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı programa katılan çocuklar ve ailelerinden görüntüler - Detaylar - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın programa gelişi - Slayt gösterimi - Görme engelli bir çocuğun Kur’an - ı Kerim okumasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.

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