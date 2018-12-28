Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Erbaş: 'Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir' - ANKARA

Erbaş: 'Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir' - ANKARA

Erbaş: "Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir" - ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Kura çekimi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir" - ANKARAANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "2019 Hac Kurası" töreninde konuştu.

Çekim Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı