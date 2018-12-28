Erbaş: 'Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir' - ANKARA
Erbaş: "Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir" - ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Kura çekimi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kura sonucu ortaya çıkacak sevinç ve hüzün Allah katında çok kıymetlidir" - ANKARAANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "2019 Hac Kurası" töreninde konuştu.