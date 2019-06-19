Erbaş: “Çocuklarımızın kendisiyle, toplumla, Rabbiyle barışık olarak yetişmesini temin etmenin sorumluluğunu taşıyoruz” – ANKARA
- Küçük bir çocuğun ilahi seslendirmesi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşması - Erbaş: - “Çocuklarımızın kendisiyle, toplumla, rabbiyle barışık, sorumluluk sahibi olarak yetişmesini temin etmenin sorumluluğunu taşıyoruz”ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım