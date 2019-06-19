Erbaş: “Çocuklarımızın gönüllerini fethetmeye gayret edelim” – ANKARA Haberi
- Programa katılan çocuklardan görüntüler - Çocuklara balon hediye edilmesi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşması - Çocukların hazırladığı programlardan detaylar - Toplu fotograf çekilmesinden görüntüler - Erbaş: - “Çocuklarımızın gönüllerini fethetmeye gayret edelim”ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.
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