Erbaş: 'Bizim medeniyetimizde kadın, görevini yapacak. Erkek görevini yapacak' - ADIYAMAN
Erbaş: "Bizim medeniyetimizde kadın, görevini yapacak. Erkek görevini yapacak" - ADIYAMAN - "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans - "Aile temalı" kamu spotunun yayınlanması - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasıADIYAMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı "aile temalı" kamu spotunun yayınlanmasının ardından topladığı tepkiler ve mecliste gündeme getirilen soru önergesine ilişkin, "Kadın, kocasına bir çay getirmiş bir kek getirmiş. Buna tahammül edemiyorlar. Getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu? Bizim medeniyetimizde kadın, görevini yapacak. Erkek görevini yapacak. Dolayısıyla aile bağları bu şekilde yok edilmeye çalışılıyor. " dedi. Erbaş, Adıyaman 'da Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.Bir dakikalık kısa film yaptıklarını belirterek, buna bile tahammül edemeyen kesimlerin olduğunu dile getiren Erbaş,"Meclise önerge veriyor. Böyle bir şey olur mu? diye. Böyle bir şey niye olmasın. Bizim geleneğimiz ve medeniyetimizde gençler birbirine hizmet etmeyecek mi? Kadın, kocasına bir çay getirmiş bir kek getirmiş. Buna tahammül edemiyorlar. Getirmeyecekmiş efendim. Böyle bir şey olur mu? Bizim medeniyetimizde kadın, görevini yapacak. Erkek görevini yapacak. Dolayısıyla aile bağları bu şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Bizim bu anlayışımızın dışında olan kesimler sürekli bir şeyler pompalamaya çalışıyor. Bağlarımızı zayıflatmaya çalışıyor. Kötülükleri artırmaya çalışıyor. Bu açıdan ne olur çocuklarımıza sahip çıkalım." diye konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım