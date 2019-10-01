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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eli Haberi

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eli Haberi

Kutu içindeki tilki detay

Hastalık Akalan Allah Bulduk Irak 

-Tilkinin vücudu detay
-Tilkinin yakalandığı bölge
-Enstitü detay
-Tilkinin götürülmesi
-Ramazan Dolaşık röp
-Hüsnü Aydoğmuş röp
-detay

( ANTALYA )- Ürettikleri birbirinden çeşit balıklarla adını duyuran Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri bu kezde yaralı bir tilkiyi tedaviye gönderdi ANTALYA

- Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi. Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde çalışanları, yerleşke içinde vücudunun büyük bölümünde tüyleri dökülmüş ve uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen bir tilki yavrusu gördü. Görevliler, tedavisini yaptırmak istediği tilkiyi uzun süre yakalayamadı. Yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından çalışanlar tilkiyi bu sabah yakaladı. Ekipler besledikleri tilkinin daha iyi bir tedavi alması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğüne bildirim yaptı.Görevliler hastalık nedeniyle vücudu tahriş olan ve zayıf düşen tilki yavrusunu kutu içinde teslim alarak, yakındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Yavru tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından aynı bölgeye bırakılacağı bildirildi.
"Ağla yakaladık" Tilkiyi yakalayan enstitü çalışanı Ramazan Dolaşık,” Yavrunun 3 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Uzun zamandır yerleşkede dolaşıyordu. Tedavisini yapmak için yakalamaya çalışıyorduk. Yabani olunca bugün üzerine ağ atarak yakaladık. Doğa Koruma ve Milli Parklara bildirdik. İnşallah tedavisi yapılıp tekrar doğaya geri bırakılacak" diye konuştu.
"Doğal ortamına salınacak" DKMP Antalya Şube Müdürlüğünden görevli Hüsnü Aydoğmuş ise tilkiyi tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götüreceklerini belirterek, “Orada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu bölgede doğal ortamına salınacak. Hastalığı görüntü itibarıyla uyuz hastalığına benziyor. Ama kesin hastalığı veteriner kontrolünde belirlenir."dedi.

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