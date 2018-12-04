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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Engelliler ve onkoloji servisi korosu aynı sahnede - AYDIN Video

Engelliler ve onkoloji servisi korosu aynı sahnede - AYDIN Video

- Onkoloji servisi korosunun konser vermesi - Engellilerin koro ile şarkı söylemesi - Engelliler ve konsere gelen vatandaşların halay çekip oynamasıEngelliler ve onkoloji servisi korosu aynı sahnede - ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları engellilerle konser verdiAYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları, engelliler ile aynı sahneyi paylaşıp konser verdi.İl Kültür Turizm Müdürlüğünce Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde TRT sanatçısı Özgür Demirhan şefliğinde 17 kişilik koro sevilen türküleri seslendirdi.Kuşadası Güzelçamlı Engelli Bakım Merkezi'ndeki engellilerin de aynı sahneyi paylaştığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.Sevilen şarkılara eşlik edip halay çeken ve oynayan engelliler, keyifli vakit geçirdi. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz, programın sonunda engellilere "teşekkür belgesi" takdim etti.

Gesi Şili 

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