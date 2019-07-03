Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engelliler toprağı işleyerek kazanacak - MUĞLA

Engelliler toprağı işleyerek kazanacak - MUĞLA

- Engelli bireylerin ve ailelerinin domates, biber, salatalık fidesi dikimi yapması - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün konuşması - Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü'nün konuşmasıEngelliler toprağı işleyerek kazanacak - Muğla 'da domates, biber, salatalık fideleri ve çiçek diken engelliler, hasat ettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayacakMUĞLA (AA) - Muğla 'da zihinsel engelliler, diktikleri fidelerden elde edecekleri domates, biber, salatalık gibi ürünleri üretici pazarında satacak.Menteşe Belediyesi ve Muğla Zihinsel Engelliler Derneğince başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle engelliler üreterek kazanacak. Belediye tarafından dernek binası yanında bulunan bahçe, ekim yapılabilmesi için düzenlendi.
Hazırlanan bahçeye engelli gençler ve aileleri domates, biber, salatalık fideleri ile çiçek dikti. Hasat edilen ürünler, üretici pazarında satılarak gelir elde edilecek.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, engelliler ve ailelerinin zaman geçirebilecekleri, gelir elde edebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bahçeyi sürüp fidanları hazırladıklarını belirten Gümüş, "Bundan sonra çocuklarımız bu çiçeklere, fidanlara bakacaklar. Domates, biber, salatalık, patates, kavun, karpuz yetiştirecekler. Üretici pazarında ücretsiz yer gösterip, satış yapmalarını ve para kazanmalarını sağlayacağız." dedi.
Dernek Başkanı Menderes Çetinözlü, zihinsel engelli bireylerin üretimin içinde olmasının çok önemli olduğunu aktararak farkındalık yaratan proje nedeniyle emek verenlere teşekkür etti.

Zihinsel Engelliler Engelli Genç Farkındalık Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Otogarda Gidiş Yoğunluğu Devam EdiyorOtogarda Gidiş Yoğunluğu Devam Ediyor
Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 YaşındaKafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı