Engelliler mozaikle yaşamlarını renklendiriyor - GAZİANTEP

- Engellilerin çalışmasından detaylar - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ile röportajEngelliler mozaikle yaşamlarını renklendiriyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşam Evi'nde kalan zihinsel engelliler, katıldıkları mozaik kursunda hem sosyalleşiyor hem de el becerilerini geliştiriyor - Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Çelebi: - "Mozaiği engelsiz bireylerin bile yaparken zorlandığını görüyoruz. Ancak engellilerimiz, mozaik kursunu çok güzel değerlendiriyorlar. Bu kurslar yaşamlarına katkı sağlıyor. 'Ben şu işi yapabiliyorum' diyorlar" - "Bu kişilerin zihinsel engelli olmaları, akıllarını tamamen kaybettikleri anlamına gelmiyor. Bir kere var olduklarına inanıyorlar. Mutlaka yapabilecekleri bir şey olduğunu gösteriyoruz. Engelliler, sanatla ilgilenince mutlu oluyorlar"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşam Evi'nde kalan zihinsel engelliler, katıldıkları mozaik kursunda hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.Büyükşehir Belediyesince kimsesiz zihinsel engellilerin hayata tutunmalarını sağlamak için açılan Yaşam Evi, misafirlerine barınmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da sağlıyor.Taş boyamadan resme, ağaç giydirmeden müzik dinletisine kadar birçok sosyal aktivitede yer alan 15'in üzerinde engelli, en çok da iki ay önce açılan mozaik kursuna ilgi gösteriyor.Engelliler, elleriyle tek tek dizerek oluşturdukları, başta Zeugma Antik Kenti'nde bulunan ve Gaziantep 'in simgesi haline gelen "Çingene kızı" olmak üzere geçmiş dönemlere ait mozaikler sayesinde hem egzersiz yapıyor hem de zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme imkanı buluyor.Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi tarafından terk edilen ya da sokakta buldukları engellileri belediye bünyesindeki Yaşam Evi'nde ağırladıklarını belirtti. Çelebi, " Gaziantep , bir sanayi şehri. Bu yüzden çok fazla göç alıyor. Bu nedenle engelli sayısında da artış oluyor. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla yaşamına dokunmadık birey bırakmıyoruz. Özellikle engellilere dokunduğunuzda onların hayatlarını değiştirirsiniz. Bu düşünceyle Yaşam Evi kuruldu. Buradaki bireyler adeta evlerindeki gibi ağırlanıyorlar." diye konuştu. - "Kurs sayesinde zamanlarını çok güzel geçiriyorlar"Çelebi, Yaşam Evi'nde kalan engellilerin sosyalleşmesi için mozaik kursu düzenlendiğini ifade ederek, "Mozaik kursu, el becerilerini kazanmak ve egzersiz yapmalarını sağlamak için önemli. Bu kurs sayesinde zamanlarını çok güzel geçiriyorlar. Hem de onlara meslek kazandırma düşüncesini aşılıyoruz. Meslek öğrendiklerini hissettirince mutlu oluyorlar." şeklinde konuştu. Engellilerin zamanlarını çok iyi değerlendirdiklerini aktaran Çelebi, şöyle devam etti:"Onların da toplumda görevlerinin olduğunu ve neler yapabileceklerini göstermek için bu kursu başlattık. Mozaiği engelsiz bireylerin bile yaparken zorlandığını görüyoruz. Ancak engellilerimiz, mozaik kursunu çok güzel değerlendiriyorlar. Bu kurslar yaşamlarına katkı sağlıyor. 'Ben şu işi yapabiliyorum' diyorlar. Bu kişilerin zihinsel engelli olmaları, akıllarını tamamen kaybettikleri anlamına gelmiyor. Bir kere var olduklarına inanıyorlar. Mutlaka yapabilecekleri bir şey olduğunu gösteriyoruz. Engelliler, sanatla ilgilenince mutlu oluyorlar. Biz de mutluluklarını görerek, bu kursları düzenliyoruz."