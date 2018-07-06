Engelliler 'dünya ve Avrupa şampiyonluğu' için kulaç atıyor - KAHRAMANMARAŞ
Engelliler "dünya ve Avrupa şampiyonluğu" için kulaç atıyor - KAHRAMANMARAŞ - Engelli çocukların yüzmesi - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ile röportaj - Milli yüzücü Sevilay Öztürk ile röportaj - Engelli annesi Meliha Kılınç ile röportaj - Antrenör Osman Çullu ile röportajKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kentteki engelli çocukların yüzerek rehabilite olmaları için yaz spor okulu açıldı.Kentteki engelli çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin Hanefi Mahçiçek Stadyumu kompleksindeki açık yüzme tesislerinde düzenlenen törenle yaz spor okuluna başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş olarak özel çocuklara büyük önem verdiklerini söyledi.
Yaz okuluna gelen çocuklardan yeni şampiyonlar çıkartmak istediklerini ifade eden Kabakcı, "Dünya şampiyonu olan Beytullah Eroğlu Kahramanmaraş 'ta yetişti. Avrupa şampiyonu ve dünya derecesi olan Sevilay kızımız da Kahramanmaraş 'ta yetişti. Bugün bu engelli çocuklarımız eğitimlerine başlıyorlar. 4 kategoride 80 civarında engelli öğrencimiz var. Osman Çullu hocamızın da bu çocukların yetişmesinde büyük emekleri var. Kahramanmaraş ımız bu özel çocuklarımızla başarılar elde ediyor." dedi. Beytullah ve Sevilay gibi yeni şampiyonların çıkmasını istediklerini vurgulayan Kabakcı, Türk bayrağını göndere çektirip gururla İstiklal Marşı'nı söyleten şampiyon çocuklara yeni başarılar eklenmesini istediklerini belirtti. Kabakcı, çocukların yüzme sporunu öğrenerek sosyalleşeceklerini, böylelikle de toplum içerisinde değerli bir fert olduklarını da göreceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un direktifleriyle bu çalışmaları artırarak devam ettirdiklerini dile getiren Kabakcı, yeni dünya ve Avrupa şampiyonlarını bu kentin çıkartacağına inandığını kaydetti. - "Yüzmeye kendimi verince çok başarılı oldum"Törene katılarak arkadaşlarına destek veren milli yüzücü Sevilay Öztürk ise yüzmeye 10 yıl önce başladığını, buraya hem arkadaşlarına destek vermek için hem de antrenman yapmak için geldiğini söyledi.
Buradaki çocukları gördüğünde kendi küçüklüğünü hatırladığını kaydeden Öztürk, "İlk başlarda aynı zorlukları ben de çektim ama insan alışınca bırakası gelmiyor. İlk başta çok korkuyordum ancak yüzmeye kendimi verince çok başarılı oldum." dedi. Engelli annesi Meliha Kılınç ise 7 yaşındaki otistik engelli çocuğunu yüzmeye getirdiğini, suyu çok sevdiğini, onun mutluluğunun da kendisini çok sevindirdiğini söyledi.
Çocuğunun bir şeyler başardığını görünce sevinç yaşadığını ifade eden Kılınç. "O mutlu olunca dünyalar bizim oluyor. Onun bir gülüşü bize yetiyor." diye konuştu. - "Engelli çocuğun tek rehabilitesi yüzmedir"Antrenör Osman Çullu da 27 yıldır engellilerle karşılıksız çalıştığını söyledi.
Kahramanmaraş 'ta yetiştirdiği sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Çullu, "İmkansızlıklardan dolayı bu çocuklarımızı başka kulüplere vermek zorunda kalmıştık. Bu sene belediyemizle engelli çocuklarımıza yaz okulu açtık. Engelli çocukların bir araya gelmesi ve hayat bulması için mücadele ediyoruz. Biz onları rehabilite ediyoruz. Çünkü engelli çocuğun tek rehabilitesi yüzmedir." ifadelerini kullandı.