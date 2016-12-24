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24 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli kızın işaret diliyle söylediği Şehitler Ölmez türküsü duygulandırdı Haberi

Engelli kızın işaret diliyle söylediği Şehitler Ölmez türküsü duygulandırdı Haberi

Düzce ' de 17 yıl önce geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan 22 yaşındaki kızın sosyal medyadaki işaret diliyle şehitler için okuduğu türkü beğeni rekoru kırıyor.

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Türkiye son birkaç gündür patlamalar ve şehit acıları ile sarsılırken teröre karşı öfke bir kat daha artarak devam ediyor. Türkiye ' yi yasa boğan şehit haberleri için için ağıtlar yakılırken, duygu yüklü paylaşımlar yürekleri burkuyor.

O duygu seli yaşatan paylaşımlardan biri de Düzceli Nazlı Emiroğlu ' ndan geldi. 17 yıl önce geçirdiği bir kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan 22 yaşındaki Nazlı ' nın, tüm şehitlerimiz için yeni öğrendiği işaret dili ile söylediği türkü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Nazlı, işaret dilini geliştirmek için kursa gittiğini söylerken, yeni öğrenmeye başladığı işaret dili ile “Şehitler Ölmez” türküsünü söyleyerek tüm şehitlerimizi yaad ettiğini söyledi.
Emioğlu, “Son günlerde şehit haberlerini çok sık alıyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Her gün televizyonlarda haberlerini duyuyoruz. Herkes bu acıyı bir şekilde duyuruyor. Ama işitme engelliler bunları duyamıyor. Bende onların sesi olmak için bu videoyu çektim. Videonun bu kadar beğenileceğini beklemiyordum. Şehitlerin asla ölmeyeceğini vurgulamak istedim. Bir çok arkadaşım paylaşarak duyurdu, onlara da teşekkür ediyorum” dedi.
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