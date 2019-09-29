Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Engelli gençlerden sokak hayvanları yararına kermes - BİTLİS

Engelli gençlerden sokak hayvanları yararına kermes - BİTLİS

- Sokak hayvanları yararına kermes - Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın Kermesi Ziyareti - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin ile Röportaj - Engelli Gençlerden uğur Avcı ile Röportaj - Vatandaş İbrahim Behlül Şerefoğlu'nun açıklamalarıEngelli gençlerden sokak hayvanları yararına kermesBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde engelliler tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.
Selçuklu Parkı'na düzenlenen kermese Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi.Kaymakam Erkan İsa Erat'ın da eşiyle ziyaret ettiği kermeste, engelli gençlerin yaptığı el işi ürünler ile ev kadınlarının yaptığı yiyecekler satışa sunuldu.Kermes hakkında gazetecilere açıklama yapan engelli gençlerden Uğur Avcı, sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımlarının yapılmasına dikkat çekmek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına yardım yapacaklarını belirten Avcı, "Güzel planlarımız var. Burada engelli arkadaşlarımız var ve el emekleriyle bir şeyler yapıp satmaya çalışıyorlar. HAYTAP'a bağlı gönüllü arkadaşlarımızla birlikte böyle bir iş yaptık. Tamamen gönül işi. Sokak hayvanları için yaptığımız bir kermes. İlgi beklediğimizden daha iyi oldu." diye konuştu.
Kermese katılan vatandaşlardan İbrahim Behlül Şerefoğlu ise çevrede yaşayan çaresiz hayvanlara şefkat göstermenin herkesin görevi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ermeni Engelli Genç Kermes Hayvan Sokak Hayvanları 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı