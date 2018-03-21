Endonezya'daki Citarum nehri tehlike altında (2) - JAVA
- Citarum nehrinin havadan görüntüleri - Nehir çevresindeki yerleşim yerlerinden detaylar - Nehir çevresindeki ekim alanlarından detaylar - Nehir kenarı atık detayları Endonezya 'nın Java bölgesindeki Citarum nehri, çevresinde faaliyet gösteren yaklaşık 500 tekstil fabrikasından dökülen atıklarla kirleniyor. Citarum nehrinde oluşan kirlilik, çevresel yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki tarım alanları da bu kirlilikten nasibini alırken, yöre halkı yaşanan sağlık sorunlarını nehre bağlıyor. Citarum, dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak biliniyor.