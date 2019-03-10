Endonezya'da Türkçe kursuna yoğun ilgi - CAKARTA İzle
: - Kurstan detaylar - Kursta eğitim gören öğrenciler - Kurs öğretmeni Muhammed Sya'roni Rofii ile röportaj - Kursiyerlerden Mustarini Bela Vitiara ile röportajEndonezya'da Türkçe kursuna yoğun ilgi - Türkiye'de eğitim almayı planlayan Endonezyalı öğrenciler, dil sorununa karşı hazırlık ve Türkiye'yi yakından tanımak amacıyla Türkçe öğreniyor - Kurs öğretmeni Muhammed Sya'roni Rofii: - "Derslerimizde Türkçenin yanı sıra öğrencilerimizin soruları üzerine Türk yemekleri, kültürü ve tarihi konusunda da bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerle paylaşıyoruz" - Kursiyerlerden Mustarini Bela Vitiara: - "Eğitimime Türkiye'de devam etmeyi planlamamdan dolayı kursa dahil oldum ve yüksek lisans tezimle bağlantılı olarak Türkiye'de siyaset üzerine eğitim almak istiyorum"CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya Üniversitesinde Türkiye'de eğitim görmüş akademisyenlerin açtığı Türkçe kursu yoğun ilgi görüyor.Başkent Cakarta 'da ülkenin köklü üniversiteleri arasındaki Endonezya Üniversitesinin akademik kadrosunda yer alan ve Türkiye'de üniversite eğitimi görmüş öğretim görevlileri, üniversite bünyesinde öğrencilere Türkçe dersi veriyor.Üniversitede haftanın 3 günü herkese açık ve ücretsiz sunulan Türkçe kursuna çoğunlukla Türkiye’de eğitim almayı planlayan öğrenciler katılıyor.Türkiye'de lisansüstü ya da doktora eğitimi almayı planlayan kurs öğrencileri, dil sorununa karşı ön hazırlığın yanı sıra Türkiye ve Türk kültürünü yakından tanıma amacıyla Türkçe öğreniyor.Kurs öğretmeni 32 yaşındaki Muhammed Sya'roni Rofii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üniversite eğitimi almış 3 öğretim görevlisi olarak haftanın 3 günü Türkçe dersi verdiklerini belirterek, "Açtığımız Türkçe kursuna yaklaşık 100 kişi başvurdu ancak yeterli sınıf olmadığından kursa 60 kişiyi dahil ettik.'' dedi. Türkiye'yi merak eden ve Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrencilerden yoğun talep aldıklarını anlatan Rofii, ''Öğrencilerimizin çoğunluğu Türkiye'de lisansüstü ya da doktora eğitimi almak istedikleri için ön hazırlık olarak Türkçe kursuna geliyor. Derslerimizde Türkçenin yanı sıra öğrencilerimizin soruları üzerine Türk yemekleri, kültürü ve tarihi konusunda da bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerle paylaşıyoruz.'' diye konuştu. Rofii, daha önce Türkiye'yi ziyaret eden ya da izlediği Türk dizi ve filmlerinden etkilenerek Türkçe öğrenmek isteyen bazı kursiyerlerin de eğitime katıldığını kaydetti. - ''Türkiye ikinci evim gibi''Rofii, Türkiye’de burslu doktora eğitimini tamamladığını ve Türkiye'deki yaşamını özlediğini söyledi.
''Endonezya'nın Yogyakarta kentinde lisans ve lisansüstü eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Türkiye'de doktora için burs kazandım." diyen Rofili, şunları kaydetti:"Marmara Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında aldığım eğitimde, Endonezya ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci üzerine doktora tezi yazdım. Eğitim süresinde altı yıl yaşadığım Türkiye, benim ikinci evim gibi.Türk halkının özellikle misafirperverliğini çok sevdim. Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için de yemek ve ibadet konusunda sıkıntı yaşamadım. İstanbul Boğazı'nı, Türk yemeklerini ve günlük yaşamımı özlüyorum." Cakarta 'daki Bina Sarana Informatika Universitesinde İngilizce bölümünde okutman olarak çalışan 45 yaşındaki Muji Endah Palupi de Türkiye ve Türk halkını çok sevdiği için Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, en yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini dile getirdi.Türkçe kursuna katılan 25 yaşındaki Mustarini Bela Vitiara da "Endonezya Üniversitesinde Orta Doğu Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Tez aşamasındayım ve yüksek lisans tezimi 'Türkiye’de kadınların siyasal katılımı' üzerine yazıyorum. Eğitimime Türkiye’de devam etmeyi planlamamdan dolayı kursa dahil oldum ve yüksek lisans tezimle bağlantılı olarak Türkiye’de siyaset üzerine eğitim almak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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