"En iyi elma" yarışması düzenlendi - NİĞDE - "En iyi elma" yarışması - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Fuar alanından detaylar - Elmalardan detay - Birinci. ikinci ve üçüncü olan elmalardan detay - Yarışmaya katılan üreticiden detay - Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş'ın konuşması - Yarışmada birinci olan elma üreticisi Kadir Tulgar'ın konuşması Niğde 'de "en iyi elma" yarışması düzenlendi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmaya 20 elma üreticisi katıldıNİĞDE (AA) - Niğde 'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "en iyi elma" yarışması yapıldı.Fuarın üçüncü gününde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından organize edilen yarışmaya, 20 elma üreticisi katıldı. Elmaların; rengi, şeker oranı ve tadıyla değerlendirildiği yarışmada, üreticilerden Kadir Tulgar'ın yetiştirdiği elma birinci, Yahya Özşahin'in elması ikinci ve Ercan Güler'in elması üçüncü seçildi.Dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın, katılımcılara ise ağaç budama makası hediye edildi. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde 'nin, elma üretiminde Türkiye'de üçüncü olduğunu söyledi.
Niğde elmasını birinci sıraya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Baş, gelecek senelerde düzenlenecek fuarlarda, kentin öne çıkan ürünlerine daha fazla ağırlık vereceklerini ifade etti. Yarışmada birinci olan elma üreticisi Kadir Tulgar, çok mutlu olduğunu aktardı.Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını belirten Tulgar, 10 yaşından beri elma üretiminde yer aldığını ve sürekli elma tükettiğini dile getirdi.
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