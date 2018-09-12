En iyi çay demleyenler çay ile ödüllendirildi - RİZE Haberi
- Çay Demleme ve Sunum Yarışması'nda dereceye girenler için ödül töreni - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın konuşması - Çay eşleşme kategorisinde birinci olan Gülşen Semiz'in konuşmasıEn iyi çay demleyenler çay ile ödüllendirildi - Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesince düzenlenen Çay Demleme ve Sunum Yarışması'nda dereceye girenlere toplam 240 kilogram kuru çay hediye edildiRİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesince Yaz Sporları ve Şenlikleri kapsamında Çay Demleme ve Sunum Yarışması'nda dereceye girenlere ödül olarak çay verildi. Rize Ticaret Borsasında düzenlenen törene, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz ve yarışmacılar katıldı. Mehmet Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Çay Demleme ve Sunum Yarışması'nı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Erdoğan, "İnanıyorum ki bu çalışma Türk çayının geleceğine, özellikle bölgemiz için ileriye yönelik hedeflerde çok büyük katkı sağlayacaktır. Sektörel anlamda çayımıza ve bölgemize büyük bir hizmet gelecektir." dedi. Erdoğan, dereceye giren yarışmacıların yurt dışı tanıtım toplantılarına da katılarak, Türk çayının sunumunu ve demleme şekillerini tanıtacaklarını kaydetti. Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen yarışmada, çay demleme ve sunum kategorisinde Gülhanım Delihasan birinci, Aykut Savaş ikinci, Şeydanur Çepni üçüncü oldu.Çayın yanında yapılan ikramla ilgili "çay eşleşme" kategorisinde Gülşen Semiz birinciliği, Sibel Memişoğlu ikinciliği, Aykut Savaş üçüncülüğü elde ederken, tadım kategorisinde ise Muhammet Yılmaz birinci, Özlem Okur ikinci, Esra Altunsu üçüncü olmaya hak kazandı.Yarışmada, kategorilerinde birinci olanlara 50, ikincilere 20, üçüncülere 10 kilogram olmak üzere toplam 240 kilogram kuru çay ödül olarak verildi.