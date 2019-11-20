Emine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini açtı - KONYA
- Emine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini açtı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi binası genel görüntü - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi - Emine Erdoğan'ın merkezi incelemesi ve yetkilierden bilgi alması - Otizmli bir gencin elinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini tutmasıEmine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini açtı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Konya 'da otizmlilerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan merkezin resmi açılışını yaptıKONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Konya 'da otizmli bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini (SOBE) açtı.Emine Erdoğan ve Bakan Selçuk, düzenlenen törenle SOBE'nin kurdelesini keserek resmi açılışını gerçekleştirdi.Açılışın ardından sınıfları gezen Emine Erdoğan ve Bakan Selçuk, merkezdeki eğitimlere ilişkin SOBE Genel Koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer'den bilgi aldı.Otizmli çocukların yaptığı çalışmaları da inceleyen Emine Erdoğan çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet etti.Emine Erdoğan, daha sonra SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile görüştü.
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