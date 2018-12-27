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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Elazığ’da kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor

- Elazığ’da kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor

-greyderin yolları açması

Kar Temizleme Kaldırımlar Kar Yağışı 

--açılan yol detay
--kaldırımların temizlenmesi
--kar yağışı
--vatandaşların yürümesi
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından şehrin ana arterleri ve ara sokaklarında kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, öğlen saatlerinde etkisini artırırken merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 243 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kent merkezide kar nedeniyle tamamen beyaza büründü. Elazığ Belediyesi ekipleri,kent merkezinde ve ara yollarda kar temizleme çalışması yaptı. 243 köy yolunun kapalı olması nedeniyle de İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler, kar yağışının etkisini kaybettiği noktalarda çalışmalara temizleme çalışmasına devam etti. (MK-HİV-
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