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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da kar nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Elazığ'da kar nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

kepçenin yolları açmaya çalışma

Bild Karla Mücadele Aski Kar Yağışı 

-kaldırım açma çalışmaları
-detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 552 köyden 332'sinin yolu ulaşıma kapandı. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 42, Ağın’da 15, Alacakaya’da 5, Baskil’de 30, Maden’de 25, Karakoçan’da 60, Keban’da 20, Kovacılar’da 60, Palu’da 30, Sivrice’de 45 olmak üzere toplam 332 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle, kapanan köy yolu sayısının artabileceği belirtildi. İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise belirli bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi.

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