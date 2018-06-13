Elazığ'da, 45 derece sıcaklıkta jeotermal su fışkırdı

-Vali Kaldırımın açıklaması

-Valinin bölgede inceleme yapması

-Genel



( ELAZIĞ ) -- Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Kuyu içinde 45 çıkınca da 42 derece sıcaklık var"-" Biz Türkiye'nin en kaliteli suyu Karakoçan'da diyoruz" ELAZIĞ



- Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jeotermal çalışmalar sonucu kuyu içinde 45, kuyu dışında 42 derecelik sıcak su bulundu. Bölgede inceleme yapan Vali Kaldırım'da, ilçeyi sağlık turizminin bir şehri yapacaklarını ve şuanda 5 yıldızlı bir otel yapımı sözünü aldıklarını açıkladı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, İl Özel İdaresi ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan jeotermal çalışma kapsamında 300 metre derinlikte 34 derece sıcaklıkta suyun bulunduğu yerde 3 aylık çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında 800 metre derinlikle yüksek kalitede kuyu içinde 45 derece, kuyu dışında ise 42 derece sıcaklıkta olan jeotermal su bulundu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da, jeotermal suyun bulunduğu bölgeye giderek ilgililerden hem bilgi aldı hemde inceleme yaptı. 3 ay önce Karakoçan ilçesini ziyaret ettiklerini anımsatan Vali Kaldırım, Elazığ İl Özel İdaremizin, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile beraber yapacağı sondaj çalışmalarını başlatmıştık. Geldiğimizde 300 metrede 34 derecelik suyu bulmuştuk. Ama yapılan teknik değerlendirmeler ve analizler sonucu daha derine inildiği zaman daha iyi bir su kaynağının bulunacağı tespit edilmişti. Bizlerde çalışmalarımız devam ettirdik"dedi.

"Türkiye'nin en kaliteli suyu Karakoçan'da diyoruz" Bugün hedeflenen, arzulanan sıcaklıktaki suya ulaştıklarını ifade eden Vali Kaldırım," Kuyu içinde 45 çıkınca da 42 derece sıcaklık var. Turizm için arzuladığımız bir rakam oldu. Su kalitesi de gerçekten çok iyi. Biz Türkiye'nin en kaliteli suyu Karakoçan'da diyoruz. Dolayısıyla bu Karakoçan ilimiz için iyi bir müjdedir. Turizme yönelik çalışmaları devam ediyor. Turizmin çeşitlendirilmesi hedefimiz vardı. Bunların en önemli ayaklarından biri jeotermaldi, sağlık turizmiydi. Dolayısıyla artık bir merkez olacak. Hem bölgeye hitap eden hatta yurt dışında yaşayan bir sürü vatandaşımız var, onlar için de iyi bir alternatif mekan olacak. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından insanlar gelip burada hem sağlık hemde jeotermal turizmi anlamında aktivite yapabilecekler. Sıcaklığı daha da arttırmaya yönelik değerlendirmeler ve çalışmalarımız olacak. Verilerde onu gösteriyor. Bu aşamada 5 yıldızlı bir otel yapımı sözü almıştık.İnşallah onun çalışmaları bundan sonra başlar. Beni sevindiren bu haberi duyunca yatırım yapmak isteyenlerin talebi olmuş. Biz burayı jeotermal turizm merkezi olarak değerlendirip, yatırımcıların emrine sunacağız. Sadece 1 otel olsun değil bir çok otel açılsın, cazibe merkezi olsun" ifadelerini kullandı. (CK-HİV-

