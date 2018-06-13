Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da, 45 derece sıcaklıkta jeotermal su fışkırdı

Elazığ'da, 45 derece sıcaklıkta jeotermal su fışkırdı

Suyun çıktığı ilk anların görüntüsü

Yurt Dışı Yıldızlı Yatırımcı Sağlık Turizmi Termal Turizm 

-Vali Kaldırımın açıklaması
-Valinin bölgede inceleme yapması
-Genel

( ELAZIĞ ) -- Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Kuyu içinde 45 çıkınca da 42 derece sıcaklık var"-" Biz Türkiye'nin en kaliteli suyu Karakoçan'da diyoruz" ELAZIĞ

- Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jeotermal çalışmalar sonucu kuyu içinde 45, kuyu dışında 42 derecelik sıcak su bulundu. Bölgede inceleme yapan Vali Kaldırım'da, ilçeyi sağlık turizminin bir şehri yapacaklarını ve şuanda 5 yıldızlı bir otel yapımı sözünü aldıklarını açıkladı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, İl Özel İdaresi ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan jeotermal çalışma kapsamında 300 metre derinlikte 34 derece sıcaklıkta suyun bulunduğu yerde 3 aylık çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında 800 metre derinlikle yüksek kalitede kuyu içinde 45 derece, kuyu dışında ise 42 derece sıcaklıkta olan jeotermal su bulundu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da, jeotermal suyun bulunduğu bölgeye giderek ilgililerden hem bilgi aldı hemde inceleme yaptı. 3 ay önce Karakoçan ilçesini ziyaret ettiklerini anımsatan Vali Kaldırım, Elazığ İl Özel İdaremizin, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile beraber yapacağı sondaj çalışmalarını başlatmıştık. Geldiğimizde 300 metrede 34 derecelik suyu bulmuştuk. Ama yapılan teknik değerlendirmeler ve analizler sonucu daha derine inildiği zaman daha iyi bir su kaynağının bulunacağı tespit edilmişti. Bizlerde çalışmalarımız devam ettirdik"dedi.
"Türkiye'nin en kaliteli suyu Karakoçan'da diyoruz" Bugün hedeflenen, arzulanan sıcaklıktaki suya ulaştıklarını ifade eden Vali Kaldırım," Kuyu içinde 45 çıkınca da 42 derece sıcaklık var. Turizm için arzuladığımız bir rakam oldu. Su kalitesi de gerçekten çok iyi. Biz Türkiye'nin en kaliteli suyu Karakoçan'da diyoruz. Dolayısıyla bu Karakoçan ilimiz için iyi bir müjdedir. Turizme yönelik çalışmaları devam ediyor. Turizmin çeşitlendirilmesi hedefimiz vardı. Bunların en önemli ayaklarından biri jeotermaldi, sağlık turizmiydi. Dolayısıyla artık bir merkez olacak. Hem bölgeye hitap eden hatta yurt dışında yaşayan bir sürü vatandaşımız var, onlar için de iyi bir alternatif mekan olacak. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından insanlar gelip burada hem sağlık hemde jeotermal turizmi anlamında aktivite yapabilecekler. Sıcaklığı daha da arttırmaya yönelik değerlendirmeler ve çalışmalarımız olacak. Verilerde onu gösteriyor. Bu aşamada 5 yıldızlı bir otel yapımı sözü almıştık.İnşallah onun çalışmaları bundan sonra başlar. Beni sevindiren bu haberi duyunca yatırım yapmak isteyenlerin talebi olmuş. Biz burayı jeotermal turizm merkezi olarak değerlendirip, yatırımcıların emrine sunacağız. Sadece 1 otel olsun değil bir çok otel açılsın, cazibe merkezi olsun" ifadelerini kullandı. (CK-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Drakula Trabzon'da Ortaya ÇıktıDrakula Trabzon'da Ortaya Çıktı
Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine GidiyorSuriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı