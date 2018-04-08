Elazığ'a 1 milyon 554 bin metrekarelik nefes alanı İzle

-Başkan yanılmaz röp

-Başkan Yanılmazın mesire alanı gezmesi

-Ağaç dikmeleri

-Voleybol oynamaları

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ Belediyesi tarafından atıl bir durumda devralınan 1 milyon 554 bin metrekarelik Cip Barajı çevresi, yapılan çalışmalar sonucu mesire alanına dönüştürülerek kentin nefes alanı haline getirildi.

Kentin dinlenme ve park ihtiyacını gidermek amacıyla hizmete sunulan Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanının ardından, şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlaması planlanan Cip Barajı Mesire Alanı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. 1 milyon 554 bin metrekare alana sahip olan mesire alanı, çok amaçlı spor sahaları, fıtness alanı, kamelyaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, gezinti, spor ve seyir alanlarıyla örnek bir proje haline geldi. Çalışmalarda sona yaklaşırken Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye meclis üyeleriyle birlikte mesire alanında incelemelerde bulundu. Mesire alanının 1 milyon 554 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu alan içindeki göletleriyle, oturma gruplarıyla, spor tesisleriyle, yürüyüş , bisiklet ve koşu yollarıyla örnek bir proje olarak ortaya çıktı. Bu proje üzerinde çok çalıştık. Hem etütü üzerinde hem de yapımı üzerinde çok hassasiyet gösterdik. Burada on binlerce hemşehrimiz aynı anda piknik yapma, dinlenme , spor yapma imkanına sahip olacak. Burası bizimde çocukluğu muzunda geçtiği ve o dönemlerde gelip piknik yaptığımız bir alandı. Ancak daha sonra maalesef kendi kaderine terk edildi. Bir çöplük alanına dönüştü” dedi.

"Herkes kendi adına fidan dikecek" 2014 yılında göreve geldiklerinde ilk el attıkları yerlerden birinin Cip Barajı alanı olduğunu vurgulayan Başkan Yanılmaz, “Orman ve Su İşleri Bakanlığından Elazığ Belediyesi olarak burayı kiraladık. Yeni bir peyzaj projesi yaptık. Bu projeyi de hayata geçirdik. İnşallah Mayıs ayında da açıp hemşehrilerimizi fiilen buraya alacağız. Tabi buranın bir özelliği daha olacak. İsme ait ağaçlar dikiyoruz. Mesela okuldan öğrencilerimiz geliyor. Ağaç dikiyorlar. O ağaca kendi isimlerini veriyorlar. O ağaç büyüdükçe isimleri orada kalacak. 10 veya 20 yıl sonra geldiğin de o ağaçta kendi ismini görecek. ‘Ben 2018 yılında bu ağacı dikmiştim, bu ağaç benim ağacım’ diyecek. Dolayısıyla benimde dikili bir ağacım olsun diyen bütün hemşerilerimizi Cip Barajına davet ediyorum. Alanlarımız var. Yeni alanlar oluşturuyoruz. Burada inşallah herkese ait ağaç olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Yanılmaz, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte mesire alanına kendi isimleri olan ağaçları dikip, voleybol oynadı.

