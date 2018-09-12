El yapımı bıçakların 4. kuşak ustası - KÜTAHYA İzle
- Bıçak imalatından görüntüler - Bıçak ustası Mehmet Kuş ile röportajEl yapımı bıçakların 4. kuşak ustası - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, el yapımı bıçak ustası ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 28 yaşındaki Mehmet Kuş, geleneksel yöntemlerle çeliği döverek üretim yapmaya devam ediyor - Bıçak ustası Mehmet Kuş:"Atadan, deden gelen bir meslek, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum" - "Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz"KÜTAHYA (AA) - ALİBEY AYDIN - Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, el yapımı bıçak ustası ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 28 yaşındaki Mehmet Kuş, geleneksel yöntemlerle çeliği döverek üretim yapıyor.Yurdun hemen hemen her yerinden sipariş alan genç bıçak ustası, çeliği döverek istenen model ve özelliklere göre tasarladığı bıçakları, geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacından kabzası, deriden kınıyla sanat eserine dönüştürüyor.Mehmet Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Denizlili olduklarını ancak 1994'ten beri Tavşanlı'da yaşadıklarını söyledi.
Ailesinin 4 kuşaktır bıçakçılık yaptığı belirten Kuş, siparişle çalıştıklarını, bıçakların tasarımlarını talebin belirlediğini, avcılar, doğa sporlarıyla uğraşanlar için ayrı, farklı meslek erbapları için ayrı, çok geniş yelpazede bıçak üretimi yaptıklarını anlattı.Kuş, üretim yelpazelerinde bir sınır olmadığına işaret ederek, "Kişinin istediği modele ve beğenisine göre bıçaklar üretiyoruz. Her biri kişiye özel oluyor. Bizden istenen boyutta, vasıflarda üretim yapıyoruz, kaliteden ödün vermiyoruz. Bunun dışında, şekil, boyut, kabzanın niteliği değişiyor." diye konuştu. Bıçakların kabzalarında geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacı ya da kendilerinin döktüğü değişik materyaller kullandıklarını anlatan Kuş, bıçakların kınlarını ise deriden yaptıklarını belirtti. - "Babam, dedem, dedemin babası da bıçakçı"Kuş, yaptıkları bıçakları internet üzerinden paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz. Aslen Denizli Yatağanlıyız. 1994'ten beri burada yaşıyorum. Atadan, deden gelen bir meslek, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum. Bu benim ata mesleğim, devam ettirmeye çalışıyorum."Farklı bir bıçak tasarımı üzerinde çalıştığına da değinen Kuş, "9 santimetrelik kolye gibi bir bıçak. Bu, özellikle koleksiyoncuların ve doğa sporu ile uğraşanların ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı. - Geleneksel yöntemlerle yapılıyorKuş, bıçakların yapım sürecinde tamamen geleneksel yöntemler kullandıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:"Kabzası ve çeliğiyle tamamen el yapımı bıçaklarımızın her biri, ayrı bir özen ve emekle kendine has özellikleriyle ortaya çıkıyor. İşe önce ham çelikten başlayarak, yapacağımız bıçağın şeklini verip, dövme işleminden geçiriyoruz. Sonra özel araçlarımızla şeklinin ayrıntılarını veriyoruz. Daha sonra parlatma ve ağız açma işlemini tamamlayıp, ahşap kabzasını, bıçağın özelliklerine göre yapıyoruz. Ardından da bu bıçağa özel yine el işi deri kınlarını yaptırıyoruz."Mehmet Kuş'un geleneksel yöntemlerle yaptığı bıçaklar, özelliklerine göre kılıfları hariç 50 ila bin 500 lira; kılıçlar ise 400 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.